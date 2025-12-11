Мерц: европейцы представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "конструктивным" прошедший накануне телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что в ходе беседы ему было представлено предложение, касающееся территориальных уступок Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.

"У нас действительно был очень подробный разговор с президентом Трампом вчера днем. [Президент Франции] Эмманюэль Макрон, [премьер Великобритании] Кир Стармер и я. Мы обсудили следующие шаги в процессе в ближайшие дни. Мы предложили провести выходные, завершая подготовку документов вместе с американским правительством", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он отметил, что "есть предложение, о котором Трамп не знал, когда шел разговор, потому что оно еще не было отправлено американцам". "Мы сделали это вчера днем. Главный вопрос заключается в том, на какие территориальные уступки готова пойти Украина", - подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что на него должна ответить украинская сторона. "Мы ясно дали это понять президенту Трампу", - отметил Мерц.

"После вчерашнего телефонного разговора с президентом Трампом у меня сложилось твердое впечатление, что он готов идти по этому пути вместе с нами, потому что он знает, что европейцы со своими собственными интересами также должны быть услышаны", - утверждал канцлер Германии. "Мы ясно дали ему это понять во вчерашнем разговоре. В этом отношении это был действительно конструктивный телефонный разговор, в ходе которого позиции обеих сторон стали ясными, и было выражено взаимное уважение", - заключил Мерц.

В ночь на 3 декабря в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

В понедельник Владимир Зеленский заявил, что во вторник вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".