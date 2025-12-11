В Брянской области повреждено остекление четырех домов из-за атаки БПЛА

Никто из местных жителей не пострадал

БРЯНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Пять гражданских автомобилей и остекление в четырех многоквартирных домах повреждены в Выгоничском районе Брянской области в результате атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, на местах работают оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией Брянской области было уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов.

"Прошедшей ночью враг совершил попытку массированной атаки по территории нашей области. <...> В результате атаки в Выгоничском районе, предварительно, повреждены пять гражданских автомобилей и остекление в четырех многоквартирных домах. Пострадавших нет. Осмотр продолжится в светлое время. Оперативные и экстренные службы работают на местах", - написал губернатор.