В ДНР сообщили о ликвидации под Красноармейском боевиков РДК

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, их выявила разведка при попытке контратаки

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Группа боевиков "Русского добровольческого корпуса" (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ) уничтожена при попытке контратаковать под Красноармейском. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Под Красноармейском наши операторы БПЛА уничтожили группу боевиков РДК, которые намеревались контратаковать наши позиции", - сообщил Кимаковский.

По словам советника, они пытались действовать скрытно, но были выявлены разведкой и уничтожены.