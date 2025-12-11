Депутат Барбашов прокомментировал гибель военного Британии на Украине

Она стала "плевком" Лондона в мирные инициативы, считает депутат Херсонской областной думы

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 11 декабря. /ТАСС/. Заявление Минобороны Великобритании о гибели на Украине военнослужащего регулярных войск Соединенного Королевства является плевком на инициативы по мирному урегулированию конфликта. Такое мнение ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

"Это очередная пощечина, очередной плевок в мирные усилия. Это открытое заявление Великобритании означает, что она таким образом ведет гибридную войну с Россией и останавливать ее не собирается", - сказал он.

9 декабря Минобороны Великобритании в X распространило заявление о гибели своего военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытаниями вооружений ВСУ. Позже газета The Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании сообщила, что погибший британец стал первым военнослужащим регулярных войск Соединенного Королевства, лишившимся жизни во время конфликта.