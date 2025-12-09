The Times: Британия впервые признала гибель своего военнослужащего на Украине

Собеседник издания в Минобороны Соединенного Королевства заявил, что смерть солдата произошла во время испытаний оборудования

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Британец, погибший на Украине во время наблюдения за испытаниями вооружений ВСУ, стал первым военнослужащим регулярных войск Соединенного Королевства, лишившимся жизни во время конфликта. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

Собеседник издания уточнил, что причиной смерти не стал вражеский огонь. "Источник в ведомстве сообщил, что гибель произошла из-за того, что что-то "пошло не так" во время испытаний оборудования. Он добавил, что всегда существует риск, когда используются боевые боеприпасы или проводятся взрывы", - говорится в статье.

Более никаких деталей издание не приводит - ни где произошел инцидент, ни как звали погибшего, ни к какому роду войск он принадлежал.

Ранее Минобороны Соединенного Королевства информировало, что смерть произошла "во время трагического инцидента" при наблюдении за тем, как украинские силы испытывали новое средство обороны "вдали от линии фронта". Соболезнования в связи с гибелью военнослужащего выразил премьер-министр Кир Стармер, члены правительства, лидеры основных политических партий.

По данным газеты The Daily Telegraph, всего с начала конфликта в 2022 году на Украине погибло не менее 40 британских наемников. Официальная цифра о том, сколько военнослужащих регулярных войск королевства находятся в стране, никогда не приводилась.

Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любая другая страна - член НАТО. Он указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow.