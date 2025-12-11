Лавров: Лондон, Париж и Берлин откровенно пытаются сорвать урегулирование на Украине

Они хотят сбить администрацию президента США Дональда Трампа с пути, который был выбран с прицелом на устойчивое долгосрочное урегулирование, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Великобритания, Франция и Германия предпринимают откровенные попытки сорвать урегулирование на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Читайте также

Предложения по гарантиям безопасности и переговоры с США. Заявления Лаврова

"[Владимир] Зеленский эти усилия [США и некоторых западных стран] при поддержке всяких руководителей в Брюсселе, Берлине, Лондоне, Париже пытаются всячески саботировать и придумывать отговорки, которые нацелены только на то, чтобы сбить администрацию [президента США Дональда Трампа с пути, который был выбран с прицелом на устойчивое долгосрочное урегулирование, - сказал он. - Все это хотят подменить какими-то придумками, лишь бы только ничего не предпринимать".