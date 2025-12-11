В ДНР заявили, что операция ГУР в Красноармейске провалилась спустя 20 минут

Более 20 человек украинского спецназа уничтожили не доходя до города, отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Операция ГУР МО Украины под Красноармейском провалилась спустя 20 минут. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, более 20 человек украинского спецназа были уничтожены не доходя до города.

"Спецназ ГУР даже до города не дошел. Показательно высадились из двух вертолетов под прикрытием дымовых завес и РЭБа, рассредоточились, но были оперативно обнаружены и уничтожены нашими штурмовиками на подступах к городу в течение 20 минут, не более того. Это изначально был провал", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что в результате этой операции ГУР МО Украины потеряло как минимум 20 военнослужащих, еще один был пленен.

30 ноября начальник Генштаба ВС РФ и командующие группировками "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину о положении дел на фронте. Главной темой стало освобождение ВС РФ Красноармейска.