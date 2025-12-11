Боец Мартин: в Олешне на телах боевиков ВСУ были нацистские татуировки

Один из украинских солдат "был полностью забит с ног до головы" подобными символами, отметил военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 11 декабря. /ТАСС/. Татуировки с нацистской символикой обнаружили российские военнослужащие на телах боевиков ВСУ в районе села Олешня Курской области. Об этом ТАСС сообщил стрелок 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным Мартин.

"У них (украинских боевиков - прим. ТАСС) были всякие нацистские иероглифы. Один был полностью забит с ног до головы этими нацистскими гербами, крестами. У многих были перчатки с нацистскими иероглифами", - сказал он.

Мартин отметил, что участвовал в штурме лесополосы в районе села Олешня. Вместе с сослуживцами ему удалось зачистить 3 блиндажа противника и уничтожить 11 украинских боевиков.