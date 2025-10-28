Эксперт Киселев назвал чудовищными потери ВСУ в Красноармейске

Военный эксперт отметил, что противнику в населенном пункте ежедневно перебрасывают в подкрепление по 15-20 человек

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно перебрасывает в Красноармейск (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики до 120 солдат, что говорит о чудовищных потерях Киева в городе. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"Противник держит город [Красноармейск] еще очень мощно и сильно, и пока отступать не собирается. Силы и средства у них здесь пока существуют, и тем более, что на помощь мелкие подразделения по 15-20 человек им подбрасывают. Практически в день 5-6 раз подбрасывают по 15-20 человек. Это говорит о чудовищных потерях на данном направлении", - сказал он.