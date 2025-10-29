Алаудинов назвал основную задачу ВС РФ в спецоперации

Речь об освобождении максимальной территории для формирования кейса, который обеспечит Москве наилучшие позиции при завершении конфликта за столом переговоров, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Основной задачей Вооруженных сил РФ является освобождение максимальной территории в ходе СВО для формирования кейса, который обеспечит России наилучшие позиции в случае завершения конфликта за столом переговоров. Такое мнение высказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Наша задача - сделать все для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь. Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным. То, что у нас есть, должно быть либо закреплено за Россией на каких-то условиях, либо обменено на какие-то другие территории, которые являются важными", - сказал Алаудинов.

Ранее командир спецназа "Ахмат" заявил ТАСС, что российские войска наносят ВСУ серьезный урон, уничтожая всю имеющуюся у противника технику.