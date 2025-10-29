ТАСС: ВС РФ освободили более 20 населенных пунктов в Днепропетровской области

Бойцы "Центра", в частности, взяли под контроль Дачное, Филию и Ивановку

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировок войск "Восток" и "Центр" освободили в 2025 году 21 населенный пункт в Днепропетровской области. Это следует из подсчетов ТАСС на основе сводок Минобороны России.

Так, бойцы "Центра" взяли под контроль Дачное (7 июля), Филию (24 августа), Ивановку (22 октября). А военнослужащие "Востока" освободили Малиевку (26 июля), Январское (5 августа), Вороное (16 августа), Новогеоргиевку (20 августа), Запорожское (29 августа), Новоселовку (4 сентября), Хорошее (7 сентября), Сосновку (11 сентября), Новопетровское (12 сентября), Новониколаевку (13 сентября), Березовое (20 сентября), Калиновское (22 сентября), Степовое (27 сентября), Вербовое (1 октября), Алексеевку (15 октября), Приволье (17 октября), Першотравневое (24 октября), Егоровку (27 октября).