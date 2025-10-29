ВСУ в радиоперехватах сообщили об убийстве и пытках жителей Харьковской области

Военный в переговорах с командиром заявил, что "свяжет и подопрашивает" мирных жителей

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Украинские военные в Харьковской области убили мирного жителя, еще одного пытали. Об этом стало известно из радиоперехватов, которые есть в распоряжении ТАСС.

Согласно перехвату, украинский солдат обращается к командиру с позывным Гидра и сообщает о трех мирных жителях.

"Короче, у меня такая ситуация, <...> два мужика и баба шли. Я им сказал, они идут сюда. Я сейчас их свяжу и подопрашиваю", - сказал военнослужащий по радиосвязи.

В ответ он получил команду забрать у мирных жителей телефоны, а спустя время доложил о том, что люди - "гражданские". "Бондарь Анна Сергеевна, их дом развалило. И второй - Бондаренко Максим Владимирович 17 июля 1989 года рождения. А третий, похоже я его завалил (убил - прим. ТАСС). Получается, один - 200-й, и один - 300-й. У него нога - пятку разбили ему и ляжку [пытали], и женщина", - добавил солдат ВСУ.

В завершение переговоров он спросил, что ему делать с телом убитого. В ответ получил приказ сбросить его "не доходя до колодца".