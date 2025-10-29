Эксперт Киселев: ВСУ выгоняют жителей из подвалов домов в Красноармейске

Военный эксперт считает, что жилища в частном секторе Красноармейска противник превратит в "своеобразный опорный пункт"

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подготовило к обороне центр Красноармейска (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики и выгоняет мирных жителей из подвальных помещений, чтобы в них укрываться. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Они [ВСУ] не подготовили центр города Красноармейска к обороне. Конечно, они будут цепляться за каждый дом, за каждый подвал, из которых уже повыгоняли местное население. Причем население [из подвальных помещений] боевики выгоняют с особой жестокостью и цинизмом для того, чтобы овладеть их домашним имуществом, ну и превратить его потом в такой кратковременный опорный пункт", - сказал он.

Киселев считает, что жилища в частном секторе Красноармейска ВСУ превратят в "своеобразный опорный пункт", поскольку не имеют в центре города обустроенной линии обороны.