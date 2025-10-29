Эксперт Гагин: солдаты из Франции не смогут повлиять на продвижение ВС РФ

Военный и политический эксперт отметил, что французские солдаты и агенты спецслужб уже участвовали в конфликте со стороны Украины

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Подразделения из 2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Франции не смогут повлиять на продвижение ВС РФ. Если французы окажутся на линии боевого столкновения, их ждет гибель, сообщил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Если говорить о том, насколько изменит картину боя, картину вообще на фронте, то участие 2 тыс. французских бойцов ничего не изменит. Дело в том, что на линии боевого соприкосновения украинские вооруженные силы ежедневно теряют около 1 тыс. военнослужащих, иногда больше. Ежедневно. На самом деле можно сказать, что практически все эти люди из этого контингента в 2 тыс. человек - они обречены на смерть", - сказал Гагин.

Он отметил, что французские солдаты и агенты спецслужб уже участвовали в конфликте со стороны Украины, официально - в качестве наемников. Их присутствие не помогло Вооруженным силам Украины. Вне зависимости от местоположения, на ЛБС или в тылу, иностранцы станут законными целями ВС РФ и могут погибнуть при атаках на военные объекты ВСУ.

Как считает эксперт, для президента Франции Эмманюэля Макрона ввод этого контингента - попытка поставить себя в один ряд с Наполеоном. "Только Наполеон прошел путь от бойца к полководцу, он сам присутствовал на поле боя. В этом плане между Макроном и Наполеоном пролегает огромная пропасть. Макрон - экономист и ставленник - не может сделать модное заявление, что сделал себя сам", - подытожил Гагин.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что по указанию Макрона генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров. По данным СВР, костяк формирования составят штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки, которые уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, а также получают вооружение и военную технику.