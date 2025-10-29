ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 20 БПЛА и 24 тяжелых квадрокоптера ВСУ

Редакция сайта ТАСС
02:03
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск сбили порядка 20 беспилотников самолетного типа и 24 тяжелых квадрокоптера противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 24 тяжелых квадрокоптера", - сказал он. 

Военная операция на Украине