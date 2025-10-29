Группировка "Восток" за сутки уничтожила 10 пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы группировки также поразили семь станций спутниковой связи Starlink

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили семь станций спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял до 265 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 буксируемые гаубицы Д-30, 17 автомобилей, склад материальных средств, 7 станций спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.