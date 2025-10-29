Бойцы "Востока" неделю вели разведку в тылу ВСУ в Привольном

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Российские штурмовики корректировали огонь по ВСУ в Привольном в Запорожской области, зайдя в тыл украинской группировки. Как рассказал ТАСС участник операции, стрелок 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Дядя Юра, в тылу ВСУ вместе с напарником он находился неделю.

"Задача моей группы при освобождении Привольного <...> была корректировка огня по противнику. Мы зашли <...> в тыл врага и корректировали огонь артиллерии, наводили птички (БПЛА - прим. ТАСС) для уничтожения противника. Вот была моя основная задача - сковать как можно больше сил противника и передать как можно больше информации. <...> Мы были там неделю", - сказал военнослужащий.

Заходили в населенный пункт ночью, окапываться не стали. Маскировкой для российских военнослужащих стал природный ландшафт. Обеспечивали провизией российских бойцов при помощи дронов.

Операция, как уточнил боец, позволила существенно ослабить группировку ВСУ в населенном пункте и выбить часть сил.