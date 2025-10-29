Боец Якут: рация ВСУ помогла бойцам РФ выполнить задачи в Привольном
02:08
ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Захваченная в Привольном Запорожской области рация ВСУ помогла российским войскам выполнить боевую задачу, рассказал ТАСС водитель БТР 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Якут.
"В ходе освобождения Привольного в самом начале штурма удалось захватить радиостанцию противника и с ее помощью корректировать свои действия. Конечно, она нам помогла [выполнить боевую задачу]", - сказал военнослужащий.