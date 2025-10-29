Боец Якут: около роты солдат ВСУ удерживали оборону в Привольном

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Оборону в Привольном в Запорожской области удерживало около роты солдат ВСУ. Как рассказал ТАСС водитель БТР 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Якут, среди них были также иностранные наемники.

"В Привольном примерно где-то около роты было. <...> Я сам лично одного поляка видел, английская речь была", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что иностранцы из населенного пункта откатились одними из первых. "Они стараются не вступать в стрелкотню", - добавил боец.

Он подчеркнул, что уровень подготовки украинских военнослужащих в населенном пункте был низким, однако выше, чем у иностранцев. "У них просто есть боевой опыт. Наемнику если страшно, он начинает откатываться", - подытожил военнослужащий.