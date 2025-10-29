Группировка "Центр" уничтожила огневые точки ВСУ на красноармейском направлении

Боевую задачу выполнили расчеты ударных FPV-дронов группировки

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили огневые точки формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, уничтожив их огневые точки и живую силу", - информировали в ведомстве.

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных целей противника ударами FPV-дронов и с беспилотников с системой сброса боеприпасов.