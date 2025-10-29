Группировка "Центр" уничтожила диверсантов ВСУ на красноармейском направлении

Боевую задачу выполнили операторы ударных FPV-дронов группировки

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, предпринявшую попытку перемещения в тыл позиций российских подразделений на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что диверсионная группа ВСУ была разделена на несколько подгрупп, которые были выявлены операторами разведывательных дронов на пути подхода к позициям подразделений группировки. Определив маршруты их передвижения, операторы беспилотников с системой сброса боеприпасов уничтожили все выявленные цели.