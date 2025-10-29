Группировка "Север" уничтожила огневые точки ВСУ в Харьковской области

Боевую задачу выполнили расчеты ударных беспилотников группировки

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Север" уничтожили огневые точки подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции на территории Харьковской области операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" была вскрыта боевая позиция ВСУ с оборудованными огневыми точками и местом запуска тяжелых БПЛА противника на линии боевого соприкосновения. После анализа полученных разведданных было принято решение об оперативном огневом воздействии расчетами ударных FPV-дронов группировки", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех выявленных вражеских целей.