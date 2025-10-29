Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчетов 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что после выявления воздушной разведкой пунктов управления БПЛА, расположенных в домах частного сектора одного из населенных пунктов, их координаты были переданы на пункт управления артиллерией. Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, цели были уничтожены.