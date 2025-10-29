Расчеты Д-30 уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расчеты орудий Д-30 группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторами разведывательных БПЛА группировки войск "Восток" в Днепропетровской области выявлены пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. После проведения доразведки и определения точных координат расчеты ствольной артиллерии нанесли серию ударов по позициям ВСУ. В результате точных попаданий пункты управления БПЛА и расчеты беспилотников ВСУ были уничтожены", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что слаженная работа операторов разведывательных дронов и расчетов ствольной артиллерии группировки нарушила систему управления беспилотными средствами противника.