ТАСС: в Харьковской области у бригады ВСУ закончились терминалы Starlink

В российских силовых структурах сообщили, что противник фактически остался без связи и управления

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области практически полностью осталась без терминалов Starlink. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в 57 омпбр практически полностью закончились терминалы Starlink, а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций, враг фактически остался без связи и управления", - сказал собеседник агентства.