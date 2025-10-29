ТАСС: в Харьковской области у бригады ВСУ закончились терминалы Starlink
03:33
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области практически полностью осталась без терминалов Starlink. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении в 57 омпбр практически полностью закончились терминалы Starlink, а ввиду сложностей с доставкой на позиции аккумуляторов для радиостанций, враг фактически остался без связи и управления", - сказал собеседник агентства.