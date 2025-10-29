FPV-дроны уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ возле Константиновки

Боевую задачу выполнили военные Южной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов и артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, а также транспортные роботехнические комплексы, использовавшиеся для снабжения ВСУ в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе Константиновки операторами беспилотников Южной группировки войск были обнаружены два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ. В результате нанесения ударов артиллерией и FPV-дронами пункты управления БПЛА и не менее четырех солдат ВСУ были уничтожены", - информировали в ведомстве.

Кроме того, в ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы беспилотников группировки обнаружили два наземных транспортных роботехнических комплекса, доставлявших боеприпасы и провизию для солдат ВСУ. Точными ударами FPV-дронов эти комплексы были уничтожены.