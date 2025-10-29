FPV-дроны уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ возле Константиновки
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов и артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, а также транспортные роботехнические комплексы, использовавшиеся для снабжения ВСУ в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украина. Онлайн
"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе Константиновки операторами беспилотников Южной группировки войск были обнаружены два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ. В результате нанесения ударов артиллерией и FPV-дронами пункты управления БПЛА и не менее четырех солдат ВСУ были уничтожены", - информировали в ведомстве.
Кроме того, в ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы беспилотников группировки обнаружили два наземных транспортных роботехнических комплекса, доставлявших боеприпасы и провизию для солдат ВСУ. Точными ударами FPV-дронов эти комплексы были уничтожены.