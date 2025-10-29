ТАСС: 154-я бригада ВСУ попала под удары ФАБов на Днепропетровщине

По данным силовиков, эвакуация раненых практически не проводится

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Часть переброшенной с Харьковской области 154-й бригады ВСУ уничтожена ударами ФАБ на Днепропетровщине. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в результате ударов от Покровского до Новоалександровки уничтожено в общей сложности до 30 военнослужащих, не менее 20 ранены.

"154-я бригада, которую в Днепропетровскую область перебросили с харьковского направления, несет большие потери, часть ее подразделений уже уничтожена. Из крайних - удары ФАБами от Покровского до Новоалександровки. Уничтожено до 30 человек, порядка 20 - тяжело ранены", - сообщили в силовых структурах.

Ранее ТАСС сообщал о переброске личного состава 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ с харьковского направления в Днепропетровскую область, есть пленные.