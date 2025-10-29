Средства ПВО РФ сбили за сутки 238 беспилотников самолетного типа ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:46
обновлено 09:50
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 2 управляемых авиабомбы и 238 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 238 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.