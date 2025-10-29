Бойцы Южной группировки уничтожили два блиндажа и пункт управления БПЛА ВСУ

Цели были ликвидированы ударами расчетов артиллерии и FPV-дронов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два блиндажа с живой силой, пункт управления беспилотной авиацией и пикап противника на северском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений Южной группировки войск на северском направлении операторами БПЛА и расчетами артиллерии были обнаружены пункт управления беспилотниками, блиндаж с живой силой и пикап противника. Точными ударами расчетов артиллерии и FPV-дронов цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали, что в ходе ведения контрбатарейной борьбы при помощи разведывательных дронов артиллеристы группировки обнаружили и уничтожили еще один блиндаж с личным составом противника.

"Подразделения Южной группировки войск продолжают наносить поражение на переднем крае, уничтожая огневые средства и живую силу, чем создают все более сложные условия для передовых подразделений противника", - подчеркнули в министерстве.