Бойцы "Востока" менее чем за неделю освободили пять населенных пунктов

Речь идет о Днепропетровской и Запорожской областях

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск менее чем за неделю освободили пять населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Менее чем за неделю дальневосточные подразделения выбили противника из пяти населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях", - отметили в военном ведомстве.

Ранее в министерстве сообщили о том, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области.

Там пояснили, что взятый под контроль населенный пункт представлял собой укрепленный опорный район ВСУ, а его освобождение открыло группировке возможность для дальнейших действий.

В военном ведомстве добавили, что в ходе боевых действий штурмовые подразделения установили контроль над крупным укрепленным районом обороны противника площадью более 10 кв. км и зачистили свыше 280 строений.