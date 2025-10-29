Путин присвоил 127-й бригаде разведки звание гвардейской

Наименование получено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сразу после общения с бойцами СВО в госпитале имени Мандрыка выполнил просьбу командира 127-й отдельной бригады разведки и присвоил ей почетное наименование "гвардейская". Текст указа передает пресс-служба Кремля.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 127-й отдельной бригаде разведки почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 127-я отдельная гвардейская бригада разведки", - говорится в тексте документа. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент прибыл в Центр военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка, где проходят лечение участники СВО. В ходе общения с главой государства командир 127-й отдельной бригады разведки обратился к Путину с просьбой присвоить бригаде почетное наименование гвардейской.

"Договорились, так и сделаем", - отреагировал президент. Указ был тут же подписан.

О бригаде

В начале сентября военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получили орден Мужества за взятие под контроль малого железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области.

Это была одна из крупнейших операций на левобережье Херсонской области: в июле разведчики смогли взять мост под контроль, выбив оттуда противника, и водрузить там флаг, несмотря на попытки ВСУ атаковать дронами. По своей сути она сопоставима с операцией "Поток" в Курской области: в условиях ограниченного пространства с помощью смекалки военные достигли своей цели.