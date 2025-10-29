Минобороны показало видео уничтожения групп ВСУ на красноармейском направлении
Редакция сайта ТАСС
13:14
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожают разрозненные группы ВСУ на красноармейском направлении. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.
"На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, уничтожение боевой техники ВСУ и разрозненных групп украинских боевиков на линии боевого соприкосновения", - сказали там.