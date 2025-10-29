Песков: РФ информирует об испытаниях вооружений в соответствии с правилами

Речь идет о перспективных вооружениях вроде "Буревестника" или "Посейдона"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия, испытывая перспективные вооружения вроде "Буревестника" или "Посейдона", информирует об этом заинтересованные стороны в строгом соответствии с международными правилами. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос ТАСС, были ли надлежащим образом США проинформированы об испытаниях.

"Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации", - заявил представитель Кремля.