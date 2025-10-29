Статья

Испытания "Посейдона" и безопасность Евразии. Заявления Пескова

Редакция сайта ТАСС

Океанская многоцелевая система "Посейдон" © Снимок с видео/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин получил подробный доклад об испытаниях подводного аппарата "Посейдон" на ядерной установке, принятие которого на вооружение станет новым этапом в обеспечении безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

В разговоре с журналистами на международной премии "Евразия" он также выразил мнение о том, что президент США Дональд Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине, что у государств Евразии общее будущее и что Европа вряд ли скоро откажется от русофобских устремлений.

ТАСС собрал основные заявления пресс-секретаря президента.

Об испытаниях "Посейдона"

Путин не наблюдал за испытаниями безэкипажного подводного аппарата "Посейдона", однако получил подробный доклад: "Он, естественно, внимательно отслеживал всю информацию".

Все испытания перспективных вооружений, в том числе "Посейдона", проходят строго в соответствии с международными правилами и двусторонними договоренностями: "Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями с соблюдением всех правил нотификации".

Аппарат "Посейдон" - это "абсолютно новые технологии, это новый шаг с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны".

О договоренностях с Трампом

Президент США демонстрирует постоянство и отстаивает интересы США: "Президент США демонстрирует постоянство. Он отстаивает интересы своей страны, Соединенных Штатов Америки".

Трамп демонстрирует "искреннюю приверженность идеям мира".

Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине, что положительно воспринимается в Москве: "Он [Трамп] искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, что традиционно весьма и весьма положительно воспринимается в Москве, и в том числе нашим президентом Путиным".

РФ договариваться с Трампом нужно исходя из своих "национальных интересов": "Это то, что собственно говоря, что и делает наш президент [Владимир Путин]".

Об "Орешнике" в Белоруссии

"Орешник" позволит Белоруссии буквально завтра "ощутить себя в безопасности" на фоне заявлений, звучащих из Прибалтики и Западной Европы.

Роль РФ в Евразии

Россия считает Евразию своим домом и хранит ее "как зеницу ока", у стран континента общее будущее.

Россия предпринимает многое для того, чтобы страна "несла свое видение, свои ценности тем людям, которые разделяют эти ценности".

В Евразии знают, как сражаться за свои интересы, как плохо влезать в дела соседей и как вредно вмешательство извне: "Мы очень хорошо знаем в Евразии, как важно уважать друг друга, уважать традиции, уважать ценности друг друга".

Страны Евразии не допустят, чтобы континент "разодрали в клочья".

О русофобии Европы