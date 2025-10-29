Испытания "Посейдона" и безопасность Евразии. Заявления Пескова
15:13
Президент России Владимир Путин получил подробный доклад об испытаниях подводного аппарата "Посейдон" на ядерной установке, принятие которого на вооружение станет новым этапом в обеспечении безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
В разговоре с журналистами на международной премии "Евразия" он также выразил мнение о том, что президент США Дональд Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине, что у государств Евразии общее будущее и что Европа вряд ли скоро откажется от русофобских устремлений.
ТАСС собрал основные заявления пресс-секретаря президента.
Об испытаниях "Посейдона"
- Путин не наблюдал за испытаниями безэкипажного подводного аппарата "Посейдона", однако получил подробный доклад: "Он, естественно, внимательно отслеживал всю информацию".
- Все испытания перспективных вооружений, в том числе "Посейдона", проходят строго в соответствии с международными правилами и двусторонними договоренностями: "Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями с соблюдением всех правил нотификации".
- Аппарат "Посейдон" - это "абсолютно новые технологии, это новый шаг с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны".
О договоренностях с Трампом
- Президент США демонстрирует постоянство и отстаивает интересы США: "Президент США демонстрирует постоянство. Он отстаивает интересы своей страны, Соединенных Штатов Америки".
- Трамп демонстрирует "искреннюю приверженность идеям мира".
- Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине, что положительно воспринимается в Москве: "Он [Трамп] искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, что традиционно весьма и весьма положительно воспринимается в Москве, и в том числе нашим президентом Путиным".
- РФ договариваться с Трампом нужно исходя из своих "национальных интересов": "Это то, что собственно говоря, что и делает наш президент [Владимир Путин]".
Об "Орешнике" в Белоруссии
- "Орешник" позволит Белоруссии буквально завтра "ощутить себя в безопасности" на фоне заявлений, звучащих из Прибалтики и Западной Европы.
Роль РФ в Евразии
- Россия считает Евразию своим домом и хранит ее "как зеницу ока", у стран континента общее будущее.
- Россия предпринимает многое для того, чтобы страна "несла свое видение, свои ценности тем людям, которые разделяют эти ценности".
- В Евразии знают, как сражаться за свои интересы, как плохо влезать в дела соседей и как вредно вмешательство извне: "Мы очень хорошо знаем в Евразии, как важно уважать друг друга, уважать традиции, уважать ценности друг друга".
- Страны Евразии не допустят, чтобы континент "разодрали в клочья".
О русофобии Европы
- Невозможно представить, что Европа откажется от русофобских устремлений в обозримом будущем: "Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Европейском континенте, в европейских столицах, то представить себе, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих русофобских устремлений, милитаристских устремлений и у них куда-то испарится эта милитаристская истерика, мне не представляется это возможным".
- Целый ряд государств на данный момент пытается уйти от исторической общности с Россией: "Государств, которые пытаются абстрагироваться от этой исторической общности, которые пытаются противопоставлять историческим корням своих народов какие-то сиюминутные популистские цели, которые далеко не всегда отвечают интересам права".