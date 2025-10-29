Песков назвал "Посейдон" абсолютно новым шагом с точки зрения безопасности

Кроме того, технология является перспективной, добавил пресс-секретарь президента России

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подводный аппарат "Посейдон" является абсолютно новым шагом с точки зрения обеспечения безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это абсолютно новые технологии, это новый шаг с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны. А также перспективные [технологии], это абсолютно новые прорывные технологии, которые могут получить использование уже в экономике, для мирных целей. И в этом, собственно, такой двойной эффект этих успешных испытаний", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, наблюдал ли президент РФ Владимир Путин за испытаниями "Посейдона".

Ранее в ходе общения с бойцами СВО президент Путин сообщил, что Россия успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой.

По словам главы государства, он намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат".