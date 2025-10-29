Песков заявил, что "Орешник" дает чувство безопасности на фоне русофобии Европы

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что дополнительные меры защиты не нужны, если нет угрозы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Русофобские высказывания, которые доносятся из европейских столиц не позволяют России и Белоруссии ощутить себя в безопасности, на этом фоне особенно значимым становится наличие такого ракетного комплекса как "Орешник". Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента Белоруссии о том, что он мог бы отказаться от размещения "Орешника", если бы со стороны Европы были предприняты аналогичные шаги.

"Смотрите, если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно же, не нужны дополнительные меры защиты", - сказал Песков, комментируя позицию Лукашенко. При этом он напомнил о недружественных высказываниях, звучащих в адрес России из некоторых европейских столиц.

"Поэтому я не думаю, что и мы, и наши друзья в Белоруссии, союзники в Белоруссии могут буквально завтра ощутить себя в полной безопасности. Для этого достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона. И тогда все становится ясно", - добавил он.

"И тогда становится ясно, насколько нам дорог "Орешник", - заключил представитель Кремля.