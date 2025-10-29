Песков отметил приверженность Трампа идеям мира

Президент США показывает постоянство в отстаивании интересов своей страны, добавил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп показывает постоянство в отстаивании интересов США, он демонстрирует истинную приверженность идеям мира. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Президент США демонстрирует постоянство. Он отстаивает интересы своей страны, Соединенных Штатов Америки. Как нам представляется, президент США демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира", - сказал Песков, не согласившись с утверждением, что американский лидер часто меняет свою позицию.