Песков: страны Евразии не допустят, чтобы континент "разодрали в клочья"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что государствам хорошо знакомо, как это плохо

Редакция сайта ТАСС

© Карина Канчурина/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Государства Евразии знают, как плохо, когда континент хотят "разодрать в клочья", и не допустят этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на международной премии "Евразия".

Читайте также

Испытания "Посейдона" и безопасность Евразии. Заявления Пескова

"Мы очень хорошо с вами знаем, как плохо, когда кто-то хочет разодрать нашу Евразию в клочья. Этого мы вместе с вами не допустим", - указал Песков.