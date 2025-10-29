Песков: Европа не откажется от русофобских устремлений в ближайшем будущем

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что такой вывод можно сделать, посмотрев на обстановку в европейских столицах

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Представить себе, что Европа откажется от русофобских устремлений в обозримом будущем, невозможно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Европейском континенте, в европейских столицах, то представить себе, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих русофобских устремлений, милитаристских устремлений, и у них куда-то испарится эта милитаристская истерика, мне не представляется это возможным", - сказал Песков.