Песков: Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине

Москва положительно воспринимает попытки урегулирования президента США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине, что положительно воспринимается в Москве. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Он действительно пытается искренне помочь в урегулировании целого ряда конфликтов на международной арене, региональных конфликтов. Он искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, что традиционно весьма и весьма положительно воспринимается в Москве, и в том числе нашим президентом [Владимиром] Путиным", - сказал Песков.