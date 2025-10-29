Песков: Путин не наблюдал за испытаниями "Посейдона"

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что глава государства получил подробный доклад

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями подводного аппарата "Посейдон" на ядерной установке, однако получил подробный доклад. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, - ответил он на вопрос, наблюдал ли президент за испытаниями лично. - Конечно, ему было доложено. Он, естественно, внимательно отслеживал всю информацию".