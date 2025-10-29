Все участники операции "Поток" из бригады "Восток" восстановились

Она привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области

ВОРОНЕЖ, 29 октября. /ТАСС/. Все участники операции "Поток" из штурмовой бригады "Восток" восстановились после ранений и пребывания в газовой трубе. С последствиями отравления в госпиталь из бригады попали три человека, рассказал на встрече с журналистами в Воронеже командир бригады Борис Нижевенок.

"После операции "Поток", я видел, многие рассказывали, что все угорели газом. У меня в госпиталь попали большинство по ранению, <...> по отравлению у меня попало три человека, хотя через трубу прошло 187. <...> Поэтому у меня все хорошо, все восстановились, все выписались из госпиталей, раненые все в строю", - рассказал Нижевенок.

Он отметил, что участие в знаменитой операции сделало подразделение известным. До этого бойцам бригады помогали в основном знакомые и различные волонтерские организации. Теперь же они могут рассчитывать на помощь в гораздо большем объеме, в том числе на крупные партии необходимого инвентаря от органов власти и от серьезных бизнес-структур.

"После операции я поехал в Воронеж на встречу с губернатором, он не отказал и просто огромную помощь принес в той заявке, которую реализовал. Там были 114 БПЛА, четыре квадроцикла мощных, четыре мотоцикла, средства РЭБ. <...> Сейчас мы пытаемся осуществить подписание [уже] третьей заявки", - добавил он.

Нижевенок, хорошо известный также под позывным Зомби, - Герой России, кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени с мечами, шести орденов Мужества, а также двух медалей "За отвагу". По собственному признанию, он почти непрерывно участвует в боевых операциях с 1991 года, в том числе является ветераном двух чеченских кампаний. До 2014 года он служил в Вооруженных силах РФ, затем перешел в частную военную компанию, в рядах которой находился на заданиях в Судане, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Сирии. В специальной военной операции участвует с июля 2022 года.

Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.