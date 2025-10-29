Эксперт Михайлов: "Посейдон" и "Буревестник" расширили ядерную триаду России

Однако их появление не свидетельствует об агрессивных намерениях РФ, отметил руководитель Бюро военно-политического анализа

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подводный аппарат "Посейдон" и ракета "Буревестник" российской разработки дополняют ядерную триаду страны и являются оружием судного дня. Об этом ТАСС рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Ракета "Буревестник" дополнила ядерную триаду России, став четвертым компонентом стратегического ядерного арсенала страны. А "Посейдон", по сути, становится пятым стратегическим ядерным оружием. Важно отметить, что ни "Посейдон", ни "Буревестник" не предназначены для применения в неядерном варианте. Например, "Орешник", который в прошлом году был продемонстрирован Россией в зоне проведения СВО во время ударов по объектам ВПК Украины, может быть применен в неядерном исполнении. Но "Посейдон" и "Буревестник" - это изделия судного дня", - сказал он.

По словам Михайлова, появление "Буревестника" и "Посейдона" не свидетельствует об агрессивных намерениях России, а лишь расширяет список инструментов стратегического сдерживания, которыми располагает страна.

"Наша ядерная триада - это, прежде всего, инструмент сдерживания. Но теперь вопрос сдерживания будет поставлен еще более масштабно. Мы расширяем свои ядерные возможности и совершенствуем тактико-технические характеристики носителей ядерного оружия", - отметил эксперт.

Он также рассказал в чем заключается принципиальное отличие "Посейдона" и "Буревестника" в сравнении с классической ядерной триадой.

"Если проводить сравнение с классической триадой, то два новых типа ядерных вооружений могут применяться без носителей. Их носителями являются их же атомные реакторы - компактные ядерные установки, которые, по сути, являются их двигателями. И это делает их принципиально новыми изделиями и ядерным оружием XXI века", - поделился Михайлов.

Ранее в ходе общения с бойцами СВО президент России Владимир Путин сообщил, что Россия успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, он намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат".

Перед этим начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", которая в ходе испытаний 21 октября находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 тыс. км.