Эксперт Киселев: ВСУ запрещают людям эвакуироваться из Константиновки

По его словам, украинские солдаты угрожают местным жителям физической расправой и минируют дома

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожая физической расправой, запрещают населению эвакуироваться из Константиновки Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев, Киев наращивает группировку в городе и минирует многоэтажки в центре.

"Они [солдаты ВСУ] запретили выводы местного населения из Константиновки, причем под угрозой жизни и здоровья. Дома, по всей вероятности, будут заминированы. Я имею в виду многоэтажки. Потому как оставлять они ничего в центре не будут. Об этом они уже неоднократно говорили", - сказал он.

Ранее Киселев сообщал ТАСС, что ВСУ на фоне проигрышей в Часовом Яре с начала года начали активно готовиться к обороне Константиновки, в том числе обустраивая подземную систему переходов. По его словам, из Константиновки Киев сделал подземный город с разветвленной системой подземных переходов.