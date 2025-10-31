МО РФ: Киев запретом на въезд в "котлы" ВСУ признает катастрофичность ситуации

Речь идет об обстановке в Красноармейске, Димитрове, Купянске

Редакция сайта ТАСС

© Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Getty Images

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Запрет Киева попасть СМИ к военным ВСУ в "котлах" показывает катастрофичность ситуации в Красноармейске, Димитрове, Купянске. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также

Путин предложил выход окруженным бойцам ВСУ. Готов ли их спасти Зеленский?

"Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске", - сказал он.