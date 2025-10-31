МО РФ: Киев подтвердил, что возможностей выезда из "котлов" для ВСУ нет

Журналисты или украинские военные могут воспользоваться только российскими коридорами безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. МИД Украины подтвердил, что нет возможностей въезда или выезда из "котлов" для СМИ и солдат ВСУ, помимо коридоров безопасности РФ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Тем самым официальный представитель украинского МИД подтвердил, что никаких иных возможностей въезда или выезда из "котлов" журналистов или самих военнослужащих ВСУ, кроме как по российским коридорам безопасности, уже не осталось", - сказал он.