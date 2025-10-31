МО РФ: запрет на въезд к "котлам" нужен Киеву, чтобы скрыть реальное положение

Российская сторона предоставила коридоры безопасности

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Киев закрывает журналистам въезд к "котлам" с военнослужащими ВСУ, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте, обманывая мировую общественность и жителей своей страны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины", - заявил Конашенков.