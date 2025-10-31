Пистолет Лебедева совершенствуется на основе опыта СВО

По словам конструктора Дмитрия Лебедева, семейство его пистолетов благодаря некоторым решениям получилось эргономичнее, чем австрийский пистолет "Глок"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 31 октября. / ТАСС/. Линейка пистолетов Лебедева производства концерна "Калашников" постоянно совершенствуется на основе обратной связи от пользователей из зоны спецоперации, сообщил журналистам ведущий конструктор Дмитрий Лебедев.

"В изделия линейки пистолетов Лебедева регулярно вносятся усовершенствования на основе получения обратной связи от военнослужащих, применяющих данные изделия в зоне проведения СВО", - сказал он.

Ранее Лебедев отметил, что семейство его пистолетов благодаря ряду конструкторских решений получилось эргономичнее, чем ближайший конкурент - австрийский пистолет "Глок".

"Мы активнейшим образом взаимодействуем с эксплуатирующими структурами <…>. Мы не будем изображать из себя скромников - машина наша [пользователям] очень нравится. В подавляющем большинстве пользователи, хорошо работающие с "Глоком", причем пользователи очень высокой квалификации, подтверждают, что наша машина удобнее", - сказал Лебедев.

В апреле 2024 года Лебедев сообщал, что модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его специальная версия МПЛ1 поступили в серийное производство Ижевского механического завода (ИМЗ), входящего в концерн "Калашников".

Разработка МПЛ началась в 2017 году в соответствии с тактико-техническим заданием Росгвардии и велась ходе опытно-конструкторской работы, предполагавшей создание перспективного пистолета под патрон 9 на 19 мм (типа "Парабеллум") с расширенными тактическими возможностями. Несколько лет спустя, в феврале 2021 года, МПЛ успешно завершил программу государственных испытаний.

Пистолет Лебедева компактный (ПЛК) предназначен для замены пистолета Макарова (ПМ), а модульный пистолет (МПЛ) - для замены в подразделениях Росгвардии пистолета Ярыгина 6П35. В 2021 году ПЛК принят на вооружение МВД РФ, а МПЛ и МПЛ-1 - Росгвардией.