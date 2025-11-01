Эксперт Киселев: ВСУ усиливаю группировку в Красноармейске "сбродом"

Речь об алкоголиках, наркоманах и психически нездоровых людях, уточнил он

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины усиливает группировку в Красноармейске (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики психически нездоровыми солдатами. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей. То есть то, что пособирали. Их туда просто гонят толпами. Они (мобилизованные солдаты ВСУ - прим. ТАСС) даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Ранее Киселев сообщал ТАСС, что Киев вовремя не подготовил оборону Красноармейска и несет чудовищные потери.