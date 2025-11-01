Российский танкист с расстояния 10 км уничтожил опорный пункт и 20 военных ВСУ

Действия гвардии старшего сержанта Евгения Великанова обеспечили продвижение штурмовых подразделений ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Гвардии старший сержант ВС России Евгений Великанов уничтожил опорный пункт противника и 20 военнослужащих выстрелом из танка с расстояния 10 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боя старший сержант Великанов умело и быстро наводил танковое орудие и уверенно вел огонь из танковой пушки с закрытых огневых позиций на дальность до 10 километров. Сохраняя самообладание, под непрекращающимся ответным огнем артиллерии противника, меткой стрельбой из танкового орудия, учитывая корректировки командира, старший сержант Великанов уничтожил опорный пункт противника, оборудованный в здании, пулеметную точку, а также до 20 националистов", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям Великанова противнику был нанесен серьезный урон, что способствовало продвижению российских штурмовых подразделений.

В Минобороны также рассказали о гвардии младшем сержанте Игоре Черепне, который, командуя артиллерийским расчетом, уничтожил несколько огневых позиций и живую силу ВСУ. "Перед началом огневой работы младшим сержантом Черепня при помощи разведывательного дрона были выявлены позиции противника. Благодаря грамотному командованию гвардии младшего сержанта в ходе огневой работы расчет гаубицы Д-30 выполнил задачи по уничтожению огневых позиций и живой силы противника в нескольких районах сопротивления" - отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что действия артиллерийского расчета под командованием Черепни обеспечили прикрытие российских штурмовых подразделений.